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Происшествия     23.11.2020 14:27

В Красногорске женщина ранила ножом сотрудника Минздрава

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Теги:  Красногорск  происшествия  поножовщина  ранение  уголовное дело 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Красногорске женщина нанесла ножевые ранения сотруднику Минздрава, сообщает «Комсомольская правда».

В субботу вечером в больницу Красногорска с проникающим колото-резанным ранением груди был доставлен 36-летний специалист отдела организации централизованной закупки лекарственных средств Минздрава РФ. В связи с ранением мужчина не мог сообщить, что с ним произошло. Врачи передали информацию полиции, которая начала расследование.

Полицейские установили, что ранение мужчине нанесла его сожительница в ходе бытовой ссоры в их квартире на улице Королева в Красногорске. В настоящее время женщина арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».


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Теги: 
Красногорск  происшествия  поножовщина  ранение  уголовное дело 

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