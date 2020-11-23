23 ноября. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Красногорске женщина нанесла ножевые ранения сотруднику Минздрава, сообщает «Комсомольская правда».
В субботу вечером в больницу Красногорска с проникающим колото-резанным ранением груди был доставлен 36-летний специалист отдела организации централизованной закупки лекарственных средств Минздрава РФ. В связи с ранением мужчина не мог сообщить, что с ним произошло. Врачи передали информацию полиции, которая начала расследование.
Полицейские установили, что ранение мужчине нанесла его сожительница в ходе бытовой ссоры в их квартире на улице Королева в Красногорске. В настоящее время женщина арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».
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