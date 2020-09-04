 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     04.09.2020 14:32

В Красноярском крае задержан подросток, готовивший теракт в школе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  теракт  подросток  задержание 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Красноярском крае задержан 15-летний подросток, который готовил теракт в школе, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По версии следствия, умысел на теракт у подростка возник весной 2020 года. С этой целью он нашел и изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, достал необходимые компоненты и собрал 4 самодельных взрывных устройства, которые спрятал в нежилом строении.

Совершить теракт подросток не сумел в связи с тем, что был задержан. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», а также «незаконное изготовление и хранение взрывных устройств».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 13 человек, которые готовили массовые убийства с помощью самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
теракт  подросток  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

14:55 Власть Белоруссия передала ФСБ данные по делу Навального - Песков

14:32 Происшествия В Красноярском крае задержан подросток, готовивший теракт в школе

12:57 Город (Москва и область) Общая готовность БКЛ составляет 60%

12:43 Власть Путин назвал эффективными решения московских властей во время пандемии коронавируса

12:30 Власть Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

Актуальные материалы

10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru