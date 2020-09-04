4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Красноярском крае задержан 15-летний подросток, который готовил теракт в школе, сообщается на официальном сайте СК РФ.



По версии следствия, умысел на теракт у подростка возник весной 2020 года. С этой целью он нашел и изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, достал необходимые компоненты и собрал 4 самодельных взрывных устройства, которые спрятал в нежилом строении.



Совершить теракт подросток не сумел в связи с тем, что был задержан. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», а также «незаконное изготовление и хранение взрывных устройств».



Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 13 человек, которые готовили массовые убийства с помощью самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.