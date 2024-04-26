Другие материалы
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Происшествия
15.05.2024, 12:14
В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержано пятнадцать человек - СК
15 мая — Mossovetinfo.ru — Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москов...
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Происшествия
01.05.2024, 11:13
19 человек погибли в результате обвала шоссе на юге Китая - обновлено
1 мая — Mossovetinfo.ru — 19 человек погибли в результате случившегося рано утром в среду обвала площадью 184,3 квадрат...
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Происшествия
26.04.2024, 08:53
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тиму...