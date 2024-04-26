В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержано пятнадцать человек - СК

15 мая — Mossovetinfo.ru — Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области при содействии оперативных сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России задержано 15 человек по уголовному делу об организации незаконной миграции. Среди задержанных - бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана).



"По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы совместно с тремя местными жителями, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание 11 иностранных граждан. На основании подложных документов о наличии гражданства Украины и регистрации на территории Херсонской области по упрощенной форме иностранцам были выданы паспорта граждан РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тыс. рублей", - отмечается в сообщении ГСУ СК России по Московской области.



В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа, по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, денежные средства, подложные документы, отмечается в сообщении.