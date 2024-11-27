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Происшествия     03.12.2024 13:13

В Московской области пресечена деятельность координируемой из Украины подпольной нарколаборатории

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Теги:  нарколаборатория  пресечение  УФСБ  уголовное дело  Украина  координация 

3 декабря — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена незаконная деятельность подпольной лаборатории по производству мефедона, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий с поличным при изготовлении наркотического средства задержан житель Москвы, 1987 г.р.

Установлено, что россиянин при координации неустановленных лиц из Украины на предоставленные ими денежные средства арендовал на территории городского округа Егорьевск Московской области дачный дом, который оборудовал под лабораторию по производству наркотического средства. Прекурсоры для синтезирования мефедрона мужчине передавались посредством тайниковых закладок в лесных массивах региона, информацию о нахождении которых он получал от украинских кураторов.

Произведенное наркотическое средство реализовывалось аналогичным способом», - говорится в сообщении.

«За изготовление наркотика россиянину выплачивалась заработная плата, однако основной доход от преступной деятельности получали организаторы, находящиеся за рубежом.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 50 кг мефедрона, 2000 литров прекурсоров, химические реактивы и лабораторное оборудование», - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области .

Возбуждено уголовное дело по статье, санкция по которой предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения, «фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном, пояснив, что «заработать» ему предложил знакомый из Украины, который передал его контакты организаторам преступного бизнеса».

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Теги: 
нарколаборатория  пресечение  УФСБ  уголовное дело  Украина  координация 

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