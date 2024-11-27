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Происшествия
03.12.2024, 13:13
В Московской области пресечена деятельность координируемой из Украины подпольной нарколаборатории
3 декабря — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена незаконная деятельность п...
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Происшествия
02.12.2024, 15:19
В ДТП с автобусом маршрута №619 на востоке Москвы никто не пострадал
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Никто не пострадал в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса №619 на ул. 15-я Парк...
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Происшествия
27.11.2024, 10:50
В больнице скончался раненый на берегу Москвы-реки в Хорошево-Мневниках мужчина
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Хорошевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства причинения нож...