23 января. Mossovetinfo.ru – По факту убийства молодой девушки в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Убийство произошло в ночь на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова. Там были обнаружены тела 19-летней девушки с признаками насильственной смерти и 19-летнего юноши.



По предварительным данным, молодой человек задушил девушку, с которой был ранее знаком, после чего нанес ей колото-резаные ранения шеи и тела. После этого он покончил жизнь самоубийством.



По данным СМИ, молодой человек - третьекурсник МГТУ им. Баумана, а убитая - его подруга. СМИ также сообщили, что преступление было совершено из ревности.