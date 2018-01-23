23 января. Mossovetinfo.ru – По факту убийства молодой девушки в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Убийство произошло в ночь на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова. Там были обнаружены тела 19-летней девушки с признаками насильственной смерти и 19-летнего юноши.
По предварительным данным, молодой человек задушил девушку, с которой был ранее знаком, после чего нанес ей колото-резаные ранения шеи и тела. После этого он покончил жизнь самоубийством.
По данным СМИ, молодой человек - третьекурсник МГТУ им. Баумана, а убитая - его подруга. СМИ также сообщили, что преступление было совершено из ревности.
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