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Происшествия     21.08.2018 14:31

В Москве 31 рабочий госпитализирован в результате отравления

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Теги:  отравление  стройки 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора проводит проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве, сообщается на официально сайте ведомства.

Случай массового отравления рабочих зафиксирован в понедельник 20 августа в одном из московских хостелов, где проживали рабочие. В общей сложности за медицинской помощью обратился 31 человек.

Было установлено, что пострадавшие работали на строительной площадке в Мукомольном проезде. Питание рабочих было организовано там же, на стройке. При этом в столовой осуществлялась только раздача готовой пищи, производство завтраков, обедов и ужинов было организовано на производстве в Северном административном округе.

В результате проверки было установлено, что раздача пищи производилась в неприспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие качество пищевой продукции. Столовая была опечатана.

При осмотре пищевого производства было установлено, что помещения производства находятся в неудовлетворительном состоянии, поточность технологических процессов нарушена. На предприятии отсутствуют медицинские документы сотрудников, а также сопроводительные документы на отправляемую продукцию.

На предприятии были взяты различные пробы, деятельность предприятия приостановлена, производство, складские помещения и экспедиция были опечатаны.


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Теги: 
отравление  стройки 

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