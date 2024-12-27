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Происшествия     29.12.2024 09:39

В Москве арестовали начальника отдела управления Росприродназора за взятку

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Теги:  Москва  суд  арест  чиновник  взятка 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Карабашу А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. (…)Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ТАСС со ссылкой на документ суда.

Уточняется, что Карабаш признает вину, сотрудничает со следствием и изобличил соучастников преступления. По этому уголовному делу с ним проходят еще два человека. Они обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2024 года.

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Теги: 
Москва  суд  арест  чиновник  взятка 

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