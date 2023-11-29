В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют

1 декабря — Mossovetinfo.ru — На столичном рынке "Садовод" около полудня в пятницу возник пожар, людей эвакуируют, оперслужбы едут на место. Пожару присвоен второй ранг.



В экстренных службах уточнили, что горят несколько торговых павильонов на линиях 19 и 20, огонь быстро распространяется. По меньшей мере один человек пострадал в результате пожара,госпитализирован. Он надышался дымом, пытавшись спасти свой товар.