 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     01.12.2023 12:42

В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  рынок  Садовод  пожар 

1 декабря — Mossovetinfo.ru — На столичном рынке "Садовод" около полудня в пятницу возник пожар, людей эвакуируют, оперслужбы едут на место. Пожару присвоен второй ранг.

В экстренных службах уточнили, что горят несколько торговых павильонов на линиях 19 и 20, огонь быстро распространяется. По меньшей мере один человек пострадал в результате пожара,госпитализирован. Он надышался дымом, пытавшись спасти свой товар.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  рынок  Садовод  пожар 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:42 Происшествия В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют

09:39 Другое Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg

17:45 Общество С начала года в Москве IT-специалисты взяли в Сбере около 33 млрд рублей льготной ипотеки

13:57 Власть До 1 января 2025 года продлен переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах

09:36 Другое Генри Киссинджер в возрасте 100 лет умер в своем доме в Коннектикуте

Актуальные материалы

11:26 В мире Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР

19:34 Город (Москва и область) Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

08:21 Город (Москва и область) Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru