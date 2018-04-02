2 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве арестован 28-летний молодой человек, подозреваемый в похищении мужчины. Об этом сообщили в СКР.
По версии следствия, не позднее 28 марта подозреваемый вступил в сговор с неустановленным лицом, направленный на похищение незнакомого ему жителя столицы и вымогательства 600 тысяч рублей.
После этого они приехали в жилой дом на Ленинском проспекте, представились сотрудниками правоохранительных органов, поместили мужчину в автомобиль и увезли в ТиНАО. За освобождение мужчины потребовали выкуп.
Отмечается, что благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска, мужчина был освобожден.
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