2 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве арестован 28-летний молодой человек, подозреваемый в похищении мужчины. Об этом сообщили в СКР.



По версии следствия, не позднее 28 марта подозреваемый вступил в сговор с неустановленным лицом, направленный на похищение незнакомого ему жителя столицы и вымогательства 600 тысяч рублей.



После этого они приехали в жилой дом на Ленинском проспекте, представились сотрудниками правоохранительных органов, поместили мужчину в автомобиль и увезли в ТиНАО. За освобождение мужчины потребовали выкуп.



Отмечается, что благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска, мужчина был освобожден.