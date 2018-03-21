В Москве полицейский ранил подозреваемого в краже, который оказал сопротивление

21 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве один из подозреваемых в краже имущества из автомобиля получил огнестрельное ранение, оказав сопротивление полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Инцидент произошел рано утром 21 марта на Косинском шоссе. Трое подозреваемых оказали полицейским сопротивление при задержании, а один из них попытался завладеть огнестрельным оружием сотрудника полиции.



Полицейский был вынужден применить табельное оружие и ранил подозреваемого. Ему была оказана медицинская помощь. Похищенное имущество изъято.