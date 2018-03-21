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Происшествия     21.03.2018 13:55

В Москве полицейский ранил подозреваемого в краже, который оказал сопротивление

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Теги:  полиция  ЧП 

21 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве один из подозреваемых в краже имущества из автомобиля получил огнестрельное ранение, оказав сопротивление полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел рано утром 21 марта на Косинском шоссе. Трое подозреваемых оказали полицейским сопротивление при задержании, а один из них попытался завладеть огнестрельным оружием сотрудника полиции.

Полицейский был вынужден применить табельное оружие и ранил подозреваемого. Ему была оказана медицинская помощь. Похищенное имущество изъято.

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Теги: 
полиция  ЧП 

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