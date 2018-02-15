Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     15.02.2018 11:01

В Москве проводится проверка по информации о неоказании своевременной медпомощи пациенту - СК

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  медпомощь  смерть  проверка 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка информации СМИ о смерти пациентки в связи с длительным не оказанием медпомощи.

 «Из обращения СМИ следует, что 14 февраля 2018 года женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из московских больниц, где длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. Не дождавшись оказания медицинской помощи больная скончалась на месте», - сообщает СК.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  медпомощь  смерть  проверка 

Возврат к списку

Лента новостей

16:11 Власть За 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, - Генпрокурор

16:03 Власть 18,7 млрд руб похищено за два года посредниками при оборонзаказе - Генпрокурор

15:48 Власть Около 20 млрд руб собранных на капремонт размещены на счетах регоператоров без начисления процентов - Генпрокурор

15:38 Власть Генпрокурор: за 10 лет уровень подростковой преступности снизился в 3 раза

15:07 Общество Сайт Навального заблокирован по требованию Роскомнадзора

Актуальные материалы

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru