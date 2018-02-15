В Москве проводится проверка по информации о неоказании своевременной медпомощи пациенту - СК

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка информации СМИ о смерти пациентки в связи с длительным не оказанием медпомощи.



«Из обращения СМИ следует, что 14 февраля 2018 года женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из московских больниц, где длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. Не дождавшись оказания медицинской помощи больная скончалась на месте», - сообщает СК.