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Происшествия     10.12.2024 08:29

В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке

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Теги:  Коптевский рынок  пожар  МЧС 

10 декабря — Mossovetinfo.ru —
В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке.
Горят торговые павильоны.

Площадь пожара увеличилась до 300 квадратов.

Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает официальный телеграм канал ведомства - @mchs_official

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Теги: 
Коптевский рынок  пожар  МЧС 

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