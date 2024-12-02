В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке

10 декабря — Mossovetinfo.ru —

В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на Коптевском рынке.

Горят торговые павильоны.



Площадь пожара увеличилась до 300 квадратов.



Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает официальный телеграм канал ведомства - @mchs_official