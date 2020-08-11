11 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлена банда злоумышленников, занимавшая изготовлением фальшивых документов, в том числе для террористов, сообщает телеканал Рен ТВ.
Среди клиентов преступной группы были как лица, которые намеревались выехать на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций, так и лица, объявленные в федеральный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Преступники изготавливали указанным лицам документы, позволявшие пребывать на территории России.
Были установлены организаторы и активные участники преступной группы, выявлены 13 адресов их проживания, места хранения типографского оборудования, три подпольные типографии, где производились фальшивые документы.
По выявленным адресам проводятся обыски и задержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.
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