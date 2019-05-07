7 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ РФ совместно с МВД пресекли деятельность преступной группы, которая наладила производство фальшивых документов для организации незаконной миграции, сообщается на официальном сайте ФСБ.
Преступное сообщество состояло из уроженцев стран среднеазиатского региона. За вознаграждение они проставляли в паспорта иностранцев фальшивые дата-штампы, а также продавали поддельные иностранные паспорта, миграционные карты и другие документы, предоставляющие иностранцам право на пребывание на территории РФ. Также преступники оформляли регистрацию иностранцев на территории России с помощью поддельных документов.
Всего по данному делу было задержано 56 человек. Было закрыто 11 так называемых «лабораторий» – помещений, оборудованных для производства фальшивых документов, бланков, а также для изготовления поддельных штампов и печатей.
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