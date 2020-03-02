2 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Москвы и Костромской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся мошенничеством под видом экстрасенсов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По данным МВД, злоумышленники размещали в СМИ и интернете объявления об услугах потомственной целительницы, которая готова помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. После того, как доверчивые граждане звонили по указанным адресам, мошенники выясняли у них личные данные, после чего, связывались с ними снова и сообщали, что целительница выбрала их, чтобы оказать помощь, но имеющиеся проблемы требуют немедленного вмешательства.



За первый магический сеанс мошенники требовали у доверчивых граждан от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем помощники псевдоцелительницы предлагали своим жертвам различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тысяч рублей. По оперативным данным злоумышленники выманили у своих жертв более 2 миллионов рублей.



Полицейские задержали псевдоцелительницу и 9 ее помощников. В ходе обыска в арендованном мошенниками офисе и по местам их проживания были обнаружены и изъяты деньги, документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших, сумма поступивших денежных средств и псевдонимы операторов. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, а также пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами.



Всем задержанным выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество». Полиция предполагает, что задержанные могут иметь отношение к другим аналогичным преступлениям на территории России.