23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей матери, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.
По версии следствия, 21 октября в квартире жилого дома на улице Косыгина в результате ссоры с матерью мужчина нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение.
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