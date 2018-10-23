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Происшествия     23.10.2018 10:58

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери

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Теги:  убийство  СК РФ  задержание 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей матери, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, 21 октября в квартире жилого дома на улице Косыгина в результате ссоры с матерью мужчина нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение.


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Теги: 
убийство  СК РФ  задержание 

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