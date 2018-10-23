23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей матери, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



По версии следствия, 21 октября в квартире жилого дома на улице Косыгина в результате ссоры с матерью мужчина нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение.