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Происшествия     11.10.2018 09:51

В Москве задержали подозреваемых в квартирной краже на 105 миллионов рублей

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Теги:  кража  преступность  задержание 

11 октября. Mossovetinforu – Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в квартирной краже на сумму более 105 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

В полицию обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что его квартиру в Большом Власьевском переулке обокрали. Преступники проникли в квартиру подобрав ключи, и похитили деньги и личные вещи.

Были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое москвичей 32 и 35 лет. Похищенными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу.


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Теги: 
кража  преступность  задержание 

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