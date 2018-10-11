11 октября. Mossovetinforu – Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в квартирной краже на сумму более 105 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



В полицию обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что его квартиру в Большом Власьевском переулке обокрали. Преступники проникли в квартиру подобрав ключи, и похитили деньги и личные вещи.



Были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое москвичей 32 и 35 лет. Похищенными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу.