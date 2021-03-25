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Происшествия     25.03.2021 11:40

В Москве задержан боевик, участвовавший в нападении на псковских десантников в 2000 году

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Теги:  СК РФ  ФСБ  задержание  боевики  Чечня  нападение 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали в Москве члена бандформирования, который подозревается в причастности к нападению на псковских десантников в феврале 2000 года, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Задержанному Герману Арбинину в ближайшее время будут предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проверяется причастность Арбинина к другим преступлениям, не связанных с расследованием дела о нападении на псковских десантников.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года банды боевиков Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба общей численностью до 2,5 тысячи боевиков совершили нападение на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Шатойском районе Чечни. В результате двухдневных боев погибло 84 десантника. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

В марте прошлого года сотрудники ФСБ задержали еще одного бывшего боевика, который принимал участие в нападении на псковских десантников.

СК РФ совместно с ФСБ России и МВД РФ продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.


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Теги: 
СК РФ  ФСБ  задержание  боевики  Чечня  нападение 

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