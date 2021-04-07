В Москве задержан подозреваемый в сексуальном насилии над детьми

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве задержан мужчина 1973 года рождения, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



По версии следствия, 5 апреля в районе Южное Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое помещение, где, угрожая насилием и убийством, совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся.



Дети рассказали о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Следователи и сотрудники уголовного розыска в короткий срок установили и задержали подозреваемого - ранее судимого уроженца Москвы. Причастность фигуранта к преступлению подтверждается материалами уголовного дела.



Для проверки психического здоровья подозреваемого будет проведена экспертиза. Следователи проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям.