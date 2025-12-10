В Москве задержаны мошенники за обман под видом поверки и замены счетчиков воды

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Криминальную деятельность лжеметрологов за мошенническую схему обмана граждан под видом поверки и замены счетчиков воды пресекли полицейские ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве при содействии сотрудников одного из банков, сообщается в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк в официальном телеграм-канале МВД.



«Две женщины и трое мужчин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники обзванивали жителей столицы, представлялись работниками коммерческих организаций и убеждали, что по адресу их проживания срочно требуется произвести поверку счетчиков воды. К согласившимся гражданам приезжали лжеметрологи и с помощью макетов специального оборудования имитировали поверку. Затем фигуранты сообщали жильцам о необходимости произвести замену якобы неисправных приборов», – сообщила Волк.



По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Арбат было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают всех соучастников и эпизоды противоправной деятельности.



Также сегодня пресс-служба столичной полиции сообщила, что Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по Донскому району г. Москвы и Отдела МВД России по району Крюково г. Москвы задержана жительница Тверской области, подозреваемая в завладении денежными средствами пенсионеров. В столичные отделы полиции Южного и Зеленоградского административных округов с заявлениями о мошенничестве обратились трое граждан в возрасте от 75 до 86 лет. Установлено, что заявителям под видом работников различных учреждений звонили неизвестные, заявляли, что их сбережения могут быть похищены, и убеждали под предлогом хранения на «безопасном счете» передавать деньги приезжавшим незнакомцам. Предварительная сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 4,1 млн рублей.