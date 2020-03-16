16 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом



Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой. Большинство пациентов вернулись из европейских стран.



Ранее в понедельник сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России выросло с 63 до 93. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.