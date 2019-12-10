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Происшествия     10.12.2019 11:45

В Москве «заминировали» 26 станций метро

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Теги:  угроза взрыва  телефонный терроризм  метро  проверка 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве проверяют сообщения о минировании 26 станций метро и других объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в отношении 35 объектов. Помимо станций метро, это здание Академии ФСБ, аэропорт Внуково, МИФИ, школы, и здания некоторых районных судов.

Часть сообщений уже проверена, они оказались ложными, взрывных устройств не обнаружено.

Волна сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Только на протяжении прошлой недели в Москве было «заминировано» более 600 различных зданий. Для проведения проверок в них было эвакуировано около 110 тысяч человек.


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Теги: 
угроза взрыва  телефонный терроризм  метро  проверка 

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