10 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве проверяют сообщения о минировании 26 станций метро и других объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в отношении 35 объектов. Помимо станций метро, это здание Академии ФСБ, аэропорт Внуково, МИФИ, школы, и здания некоторых районных судов.



Часть сообщений уже проверена, они оказались ложными, взрывных устройств не обнаружено.



Волна сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Только на протяжении прошлой недели в Москве было «заминировано» более 600 различных зданий. Для проведения проверок в них было эвакуировано около 110 тысяч человек.