9 июня. Mossovetinfo.ru – Анонимные угрозы о взрывных устройствах, заложенных в 16 различных зданиях и объектах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Среди «заминированных» объектов Храм Христа Спасителя, Мавзолей Ленина и Останкинская телебашня.
На всех объектах работают сотрудники экстренных служб, здания проверяются.
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