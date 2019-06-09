9 июня. Mossovetinfo.ru – Анонимные угрозы о взрывных устройствах, заложенных в 16 различных зданиях и объектах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Среди «заминированных» объектов Храм Христа Спасителя, Мавзолей Ленина и Останкинская телебашня.



На всех объектах работают сотрудники экстренных служб, здания проверяются.