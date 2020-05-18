18 мая. Mossovetinfo.ru – Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в семь московских больниц, где расположены отделения для зараженных коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Среди «заминированных» больниц институт Склифосовского, инфекционная больница №1, а также несколько городских больниц, в которых расположены коронавирусные стационары.
Волна сообщений о «минированиях» различных объектов пришла в России во второй половине 2019 года. За это время в разных городах страны были «заминированы» тысячи школ, торговых центров, вокзалов, судов, станций метро, аэропортов. С возникновением пандемии коронавируса, стали также поступать сообщения о минировании больниц.
Ни в одном случае сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.
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