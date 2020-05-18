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Происшествия     18.05.2020 14:49

В Москве «заминировали» семь коронавирусных стационаров

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Теги:  телефонный терроризм  больницы 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в семь московских больниц, где расположены отделения для зараженных коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Среди «заминированных» больниц институт Склифосовского, инфекционная больница №1, а также несколько городских больниц, в которых расположены коронавирусные стационары.

Волна сообщений о «минированиях» различных объектов пришла в России во второй половине 2019 года. За это время в разных городах страны были «заминированы» тысячи школ, торговых центров, вокзалов, судов, станций метро, аэропортов. С возникновением пандемии коронавируса, стали также поступать сообщения о минировании больниц.

Ни в одном случае сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.


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Теги: 
телефонный терроризм  больницы 

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