30 июля. Mossovetinfo.ru – Все отделения Сбербанка в Москве проверяют после сообщения о заложенных в них взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Сообщение о заложенных бомбах поступило от неизвестных в 10:15. О том, проводится ли эвакуация посетителей и персонала отделений не сообщается.
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