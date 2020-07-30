30 июля. Mossovetinfo.ru – Все отделения Сбербанка в Москве проверяют после сообщения о заложенных в них взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.



Сообщение о заложенных бомбах поступило от неизвестных в 10:15. О том, проводится ли эвакуация посетителей и персонала отделений не сообщается.