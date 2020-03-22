22 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 137. По последним данным, восемь человек выздоровели.



Ранее сообщалось, что в Москве перепрофилированы еще два стационара для лечения больных коронавирусом, а еще 10 корпусов различных больниц находятся в стадии доработки.



Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло с 253 до 306.