29 мая. Mossovetinfo.ru - По факту смерти женщины в одной из частных клиник столицы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



В СКР рассказали, что 23 мая 51-летняя женщина обратилась в одну из частных клиник на северо-западе Москвы за косметологической услугой.



После нее женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. В бессознательном состоянии женщину доставили на «скорой» в больницу, где она скончалась 27 мая.



В апреле сообщалось, что в одной из клиник пластической хирургии в Москве скончались три пациентки. В Росздравназдоре тогда заявили, что, смерти были связаны с инфицированием.