Другие материалы
-
Происшествия
29.05.2018, 18:05
В Москве женщина умерла после пластической операции
29 мая. Mossovetinfo.ru - По факту смерти женщины в одной из частных клиник столицы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. В СКР рассказали, что 23 м...
-
Происшествия
29.05.2018, 12:40
В Москоском регионе пресечена пересылка огнестрельного оружия
29 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники «Почты России» в Московском регионе выявили две посылки, в которых пытались переслать огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты Росс...
-
Происшествия
28.05.2018, 10:36
Начальник ГУ МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, не признал вину
28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не признал вину, сообщает ТАСС. По версии следстви...