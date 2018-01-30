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Происшествия     30.01.2018 16:43

В Москве женщины задержаны по подозрению в купле-продаже младенца – СК

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Теги:  Москва  младенец  продажа  следствие 

30 января. Mossovetinfo.ru - Следователи в Москве задержали  женщин, подозреваемых в совершении сделки купли-продажи младенца в июне 2015 года, сообщает ГСУ СК РФ по городу Москве.

По версии следствия, достигнув летом 2016 года устное соглашение о купле-продаже ребенка, «20 января 2016 года знакомая доставила роженицу в один из столичных родильных домов, где последняя родила мальчика. На следующий день мать младенца, находясь вблизи родильного дома, передала сына своей знакомой, получив от последней за сделку денежные средства».

Матери ребенка уже предъявлено обвинение. Будет предъявлено обвинение и купившей ребенка женщине.

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Теги: 
Москва  младенец  продажа  следствие 

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