7 августа. Mossovetinfo.ru – При ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Сообщается, что при включении насоса исполнители работ забыли закрыть рукав, в результате около кубометра водно-нефтяной смеси попало в реку Амбарная.
При этом, специалисты Роспотребнадзора пока не были у места разлива, они планируют попасть туда после заседания оперативного штаба в субботу.
Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.
В связи с аварией в Красноярском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По факту разлива топлива возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод», которые объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности.
В настоящее время в районе аварии проходят работы по ликвидации последствий аварии, с начала работ из района устья реки было перекачано 1,33 тысячи кубических метров водно-нефтяной смеси.
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