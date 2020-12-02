2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Московской области доберман, которого выгуливали без поводка и намордника, загрыз собаку местного участкового, сообщает телеканал НТВ.



Ранее местные жители неоднократно жаловались участковому на хозяйку доберамана, которая выгуливала свою собаку без поводка и намордника. Собака неоднократно нападала на других собак и даже на детей. Кроме того, хозяйка добермана напала на девушку, которая защищала от ее собаки своего ребенка на детской площадке и пообещала «разобраться» со всеми, кто поддержал пострадавшую.



Сама хозяйка собаки заявляет, что все жалобы на нее и на ее собаку являются ложью. Отказ выгуливать собаку на поводке и в наморднике она объясняет тем, что собака молодая и на поводке ее выгуливать нельзя, а в наморднике собаке душно.



При этом, по закону участковый не может предпринять по таким заявлениям, кроме профилактической беседы с хозяйкой доберамана. Представитель местного ОВД сообщил, что согласно постановлению правительства Подмосковья, полномочиями в сфере обращения с животными наделено Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Материал по данному делу для проверки и разбирательства передан в районную администрацию.