1 сентября. Mossovetinfo.ru – В подмосковном городе Воскресенск мужчина зарезал свою жену в детском саду, в котором она работала, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Сообщается, что 31 августа мужчина проник на территорию детского сада, в котором работала его супруга, затем вошел в группу, где она находилась, и нанес женщине множественные колото-резанные ранения в область рук, шеи и туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, которые прибыли в детский сад на сигнал «Тревога». Его доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Изъят нож, которым совершено преступление, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели. В ходе следствия будет дана оценка обеспечению безопасности детского сада и действиям ответственных лиц.
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