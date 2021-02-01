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Происшествия     01.02.2021 15:38

В Подмосковье обнаружено тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями

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Теги:  ФСБ  стрельба  гибель 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями было обнаружено в Подмосковье, в доме его приятеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам хозяина дома, накануне мужчины выпивали, погибший капитан ФСБ начал баловаться с оружием и случайно выстрелил.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Показания приятеля погибшего будут проверены на полиграфе.

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Теги: 
ФСБ  стрельба  гибель 

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