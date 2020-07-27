27 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СК РФ уничтожили в подмосковных Химках террориста, который планировал устроить массовый расстрел людей в одном из мест массового пребывания людей в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



При попытке задержания преступник открыл по правоохранителям огонь из автоматического оружия. Ответным огнем он был убит.



При осмотре тела убитого у него были обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина к нему, три гранаты Ф-1 и граната РГД.



Впоследствии был проведен обыск в квартире, арендованной преступником. В ходе обыска были обнаружены доказательства связи убитого с террористами в Сирии, а также доказательства того, что уничтоженный террорист готовил массовый расстрел в Москве.



Убитый террорист – гражданин одной из стран Центральноазиатского региона. В Подмосковье задержан его брат, который через своих знакомых разыскивал террориста с целью предотвратить его выезд в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации.



Ведется розыск возможных сообщников террориста. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.