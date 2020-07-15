15 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области возбуждено уголовное дело о коррупции при капремонте жилых домов. В совершении преступлений подозреваются 10 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.



По предварительным данным следствия, руководитель отдела одного из территориальных отделов управления технического надзора капитального ремонта ГБУ МО и его сотрудники в 2019 году получали взятки от представителей юрлиц, которые выполняли капительный ремонт домов.



Деньги представители ГБУ получила общее покровительство и беспрепятственное подписание внутренних актов о приемке выполненных работ. На данный момент известно о взятках на общую сумму более 500 тысяч рублей.