 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     15.07.2020 18:27

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о коррупции при капремонте жилых домов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  коррупция  СК  уголовное дело  капремонт  капительный ремонт 

15 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области возбуждено уголовное дело о коррупции при капремонте жилых домов. В совершении преступлений подозреваются 10 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

По предварительным данным следствия, руководитель отдела одного из территориальных отделов управления технического надзора капитального ремонта ГБУ МО и его сотрудники в 2019 году получали взятки от представителей юрлиц, которые выполняли капительный ремонт домов.

Деньги представители ГБУ получила общее покровительство и беспрепятственное подписание внутренних актов о приемке выполненных работ. На данный момент известно о взятках на общую сумму более 500 тысяч рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  коррупция  СК  уголовное дело  капремонт  капительный ремонт 

Возврат к списку

Лента новостей

18:27 Происшествия В Подмосковье возбуждено уголовное дело о коррупции при капремонте жилых домов

17:36 В России Иммунитет к коронавирусу выработался у 26% россиян - Роспотребнадзор

17:09 Город (Москва и область) До конца года в Москве откроются три новые станции метро

16:13 В мире Прзидент Литвы созывает заседание Госсовета по обороне в связи с запуском Белорусской АЭС

14:39 Общество Иван Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к задержавшим его полицейским

Актуальные материалы

10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок

10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник

23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru