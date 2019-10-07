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Происшествия     08.10.2019 13:02

В Подмосковье завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  расследование  Дмитрий Марьянов  смерть 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова завершено, материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов, который находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье неоднократно жаловался консультантам и клиентам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Директору центра не менее 10 раз передали жалобы актера на плохое самочувствие. Однако располагая сведениями о наличии у Марьянова тяжелого заболевания и отсутствии у актера средств связи, зная об отсутствии в реабилитационном центре медицинского персонала, директор центра запретила вызывать скорую помощь и воспрепятствовала его отправке в больницу.

В результате скорую помощь Марьянову вызвал один из клиентов центра, однако, когда его привезли в больницу, актер уже скончался. Причиной смерти актера стал «сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены», который привел к обширной кровопотере.

Экспертиза показала, что, если бы при первых жалобах Марьянов был бы направлен в медицинское учреждение, была бы возможность сохранить ему жизнь.

В ходе следствия также выяснилось, что директор центра давала указания вводить Марьянову препараты «галоперидол» и «феназепам» от неизвестных производителей. Данные препараты могут вводится только в условиях медицинского учреждения и только по назначению врача.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. ГСУ СК РФ по Московской области по факту смерти актера возбудило уголовное дело по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» и «оставление в опасности» в отношении директора реабилитационного центра «Феникс».


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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  расследование  Дмитрий Марьянов  смерть 

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