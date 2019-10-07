Другие материалы
-
Происшествия
08.10.2019, 13:02
В Подмосковье завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
8 октября. Mossovetinfo.ru – Расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова завершено, материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщается на официальн...
-
Происшествия
08.10.2019, 10:04
МВД намерено отсудить около 18 млн рублей у организаторов несогласованных акций в Москве
8 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны детали исков московского управления МВД к организаторам акций оппозиции в Москве 27 июля и 3 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу С...
-
Происшествия
07.10.2019, 16:38
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Даниле Беглецу
7 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Даниле Беглецу, приговоренному к 2 годам колонии за применение...