В Подмосковных Люберцах столкнулись маршрутка и легковая машина, есть пострадавшие

11 октября — Mossovetinfo.ru — Легковая машина и маршрутка столкнулись около 08:00 мск на Вертолетной улице в подмосковных Люберцах, в результате пострадали их водители и пассажиры, их точное число устанавливается, сообщают источники в оперативных службах.



По предварительной информации, в Люберцах на Вертолетной улице в маршрутку с людьми, выехав на встречную полосу, врезалось такси.