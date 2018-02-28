В Раменском погибли два человека в результате пожара и «хлопка газа»

1 марта /Mossovetinfo.ru/. В результате возгорания и «хлопка газа» в пятиэтажном доме на ул. Кирова в Раменском Московской области погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом сообщают правоохранители и представители экстренных служб. Возгорание потушено.



«В 07.32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5. Есть пострадавшие», - сообщает региональное МЧС.



По информации пресс-службы «Мособлгаза», «в 7:32 был хлопок в жилом доме, в настоящее время дом отключен от газового снабжения».