Другие материалы
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Происшествия
01.03.2018, 09:47
В Раменском погибли два человека в результате пожара и «хлопка газа»
1 марта /Mossovetinfo.ru/. В результате возгорания и «хлопка газа» в пятиэтажном доме на ул. Кирова в Раменском Московской области погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом сообщают правоохран...
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Происшествия
28.02.2018, 10:29
В Москве возбуждено дело по факту гибели двоих сотрудников МЧС
28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - По факту гибели минувшей ночью при тушении пожара в жилом доме в Москве двоих сотрудников МЧС глава ГСУ СК России по городу Москве Александр Дрыманов поручил перво...
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Происшествия
28.02.2018, 03:33
Двое пожарных погибли при спасении людей в жилом доме на севере Москвы
28 февраля /Mossovetinfo.ru/. На севере Москвы «в ходе тушения пожара, при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный в...