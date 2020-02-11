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Происшествия     11.02.2020 10:57

В районе платформы Лианозово электричка насмерть сбила подростка

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Теги:  электрички  гибель  Лианозово 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила подростка в районе платформы Лианозово Савеловского направления МЖД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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Карта места

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Теги: 
электрички  гибель  Лианозово 

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