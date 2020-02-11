11 февраля. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила подростка в районе платформы Лианозово Савеловского направления МЖД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.



На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.