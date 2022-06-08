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Происшествия
30.06.2022, 10:39
В реанимации скончался ректор ВШСИ
30 июня. Mossovetinfo.ru - Ректор Высшей школы сценических искусств, Анатолий Полянкин в возрасте 70 лет скончался нака...
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Происшествия
10.06.2022, 12:21
УФСБ: гражданин России и Украины незаконно получил сведения, составляющие гостайну -приговор
10 июня. Mossovetinfo.ru - Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к н...
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Происшествия
08.06.2022, 21:23
Землетрясение с интенсивностью в эпицентре 8 баллов произошло в акватории озера Байкал
8 июня. Mossovetinfo.ru - «В 20.25 по местному времени в акватории оз. Байкал, в 17 км от пос. Большое Голоустное Иркутской ...