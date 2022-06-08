В реанимации скончался ректор ВШСИ

30 июня. Mossovetinfo.ru - Ректор Высшей школы сценических искусств, Анатолий Полянкин в возрасте 70 лет скончался накануне в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме, — рассказал ТАСС адвокат Анатолия Полянкина. По словам адвоката, в мае его подзащитный, в связи с ухудшением состояния здоровья, два раза был госпитализирован. 29 июня Бабушкинский суд Москвы продлил Полянкину срок меры пресечения.



Полянкин находился под домашним арестом по делу о мошенничестве после заявления уволенного ректором художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина и проведения проверки по факту хищения помещений Фонда имени Райкина.