В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 66 человек

21 января — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в провинции Болу погибли 66 человек, еще 51 получили ранения. Такие данные приводит глава МВД. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.



Также глава МВД сообщил, что на месте работают 267 сотрудников различных государственных учреждений.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, который произошел в Болу.



«С самого начала мы внимательно следим за ситуацией через соответствующие государственные органы, и расследования были немедленно начаты. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим и жителям Болу», - написал глава государства в соцсетях.



Также Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями пожара, а также попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.



Сигнал о пожаре в отеле на курорте Карталкая поступил сегодня в 03:27 по местному времени.



Также Высший совет по радио и телевидению Турции (ВСРТ) ввел ограничения на освещение в СМИ пожара в отеле Grand Kartal, в результате которого пострадали более 100 человек. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Просим наши СМИ брать за основу заявления и информацию, которые будут поступать от соответствующих министров и официальных учреждений. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, крайне важно, чтобы наши СМИ не передавали недостоверную информацию и не использовали в своих публикациях контент, основанный на не официальных данных», — говорится в заявлении.