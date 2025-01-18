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Происшествия
21.01.2025, 19:22
В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 66 человек
21 января — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в провинц...
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Происшествия
20.01.2025, 10:48
Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль
20 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить д...
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Происшествия
18.01.2025, 14:38
В Рузе по подозрению в получении взятки задержана замглавы городского округа - ГСУ СК
18 января — Mossovetinfo.ru — По подозрению в получении взятки следователем следственного отдела по г. Можайск задер...