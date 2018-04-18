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Происшествия     18.04.2018 10:40

В результате возгорания в троллейбусе на юго-западе Москвы никто не пострадал - Мосгортранс

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Теги:  Москва  Ломоносовский проспект  троллейбус  возгорание 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - - В троллейбусе, находившемся на конечной станции на Ломоносовском проспекте произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

«В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются», сообщили в пресс-службе.

Возгорание в троллейбусе 49-го маршрута произошло сегодня около 09:40 в районе дома 23 по Ломоносовскому проспекту.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Ломоносовский проспект  троллейбус  возгорание 

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