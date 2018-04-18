В результате возгорания в троллейбусе на юго-западе Москвы никто не пострадал - Мосгортранс

18 апреля. Mossovetinfo.ru - - В троллейбусе, находившемся на конечной станции на Ломоносовском проспекте произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Мосгортранса.



«В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются», сообщили в пресс-службе.



Возгорание в троллейбусе 49-го маршрута произошло сегодня около 09:40 в районе дома 23 по Ломоносовскому проспекту.