29 марта. Mossovetinfo.ru – Коронавирусная инфекция подтверждена в России уже более, чем у полутора тысяч человек, за сутки зафиксировано 270 новых случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



За сутки по стране зафиксировано 270 случаев заболевания, из них 197 из них – в Москве. Всего в России на данный момент подтвердились 1534 случая заражения коронавирусом в 65 регионах. От вируса на данный момент умерли восемь человек, 64 выздоровели.



Президент России Владимир Путин ранее обратился к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. С текстом обращения можно ознакомиться здесь.