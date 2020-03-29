29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более тысячи случаев заболевнивания коронавирусом. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию», - написал мэр.

28 марта в Москве начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с инфекцией.