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Происшествия     29.03.2020 10:46

В Москве коронавирусом заболели уже более тысячи человек - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более тысячи случаев заболевнивания коронавирусом. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию», - написал мэр.

28 марта в Москве начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с инфекцией.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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