Другие материалы
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Происшествия
29.03.2020, 11:01
В Москве за сутки подтвердились 197 случаев заражения коронавирусом
29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 197 новых случаев заражени коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве...
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Происшествия
29.03.2020, 11:01
В России подтверждено уже 1534 случая заражения коронавирусом
29 марта. Mossovetinfo.ru – Коронавирусная инфекция подтверждена в России уже более, чем у полутора тысяч человек, за сутки зафиксировано 270 новых случаев. Об этом сообщили в оперативном шта...
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Происшествия
29.03.2020, 10:46
В Москве коронавирусом заболели уже более тысячи человек - Собянин
29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более тысячи случаев заболевнивания коронавирусом. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с распространением корон...