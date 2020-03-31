31 марта. Mossovetinfo.ru – За сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности подтверждено 2337 случаев заболевания в 73 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые случаи заражения выявлены в 24 регионах страны. Всего случаи заболевания выявлены в 73 регионах страны. В результате заражения скончались 17 человек, 121 человек выздоровел.



Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

