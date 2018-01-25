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Происшествия     25.01.2018 09:08

Возбуждено уголовное дело в связи с потерей связи с рыболовным судном «Восток»

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Теги:  СК РФ  СКР 

25 января. Mossovetinfo.ru – В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в связи с потерей связи с рыболовным судном «Восток». Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Рыболовное судно «Восток» следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. На запросы судно не отвечает.

Ни судно, ни члены экипажа на данный момент не обнаружены. СМИ ранее сообщали, что на борту находится более 20 человек.


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Теги: 
СК РФ  СКР 

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