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Происшествия     19.06.2019 13:38

В семи регионах Россия выявлена сеть финансирования ИГ

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Теги:  СК РФ  терроризм  финансирование терроризма  задержание 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Преступная сеть, занимавшаяся финансированием «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) выявлена в семи регионах России, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Следствие установило, что в период с 2014 по сентябрь 2017 года граждане России, находившиеся на территории Сириии входившие в ИГ организовали сеть по сбору средств для финансирования террористов. Для этого они привлекли жителей республики Дагестан, которые организовали в ряде регионов России сбор средств для террористов путем денежных переводов через банковские карты и платежные системы. Была организована доставка полученных средств на территорию Сирии.

За указанный период было собрано не менее 8 миллионов рублей от 200 человек, проживающих на территории Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Среди лиц, переводивших деньги террористам были и лица, в отношении которых возбуждены уголовное дела, в том числе по подозрению в преступлениях террористической направленности.

Сотрудники СК РФ, совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели обыски и другие следственные действия на территориях семи регионов: Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан. В Москве и Московской области были задержаны два человека, подозреваемых в содействии терроризму. Устанавливается причастность к данному преступлению еще одного лица, выявляются другие вероятные участники преступления.


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Теги: 
СК РФ  терроризм  финансирование терроризма  задержание 

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