19 июня. Mossovetinfo.ru – Преступная сеть, занимавшаяся финансированием «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) выявлена в семи регионах России, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Следствие установило, что в период с 2014 по сентябрь 2017 года граждане России, находившиеся на территории Сириии входившие в ИГ организовали сеть по сбору средств для финансирования террористов. Для этого они привлекли жителей республики Дагестан, которые организовали в ряде регионов России сбор средств для террористов путем денежных переводов через банковские карты и платежные системы. Была организована доставка полученных средств на территорию Сирии.



За указанный период было собрано не менее 8 миллионов рублей от 200 человек, проживающих на территории Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Среди лиц, переводивших деньги террористам были и лица, в отношении которых возбуждены уголовное дела, в том числе по подозрению в преступлениях террористической направленности.



Сотрудники СК РФ, совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели обыски и другие следственные действия на территориях семи регионов: Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан. В Москве и Московской области были задержаны два человека, подозреваемых в содействии терроризму. Устанавливается причастность к данному преступлению еще одного лица, выявляются другие вероятные участники преступления.