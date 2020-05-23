В строящемся ЖК в ТИНАО на уровне 9-го этажа обрушился лестничный марш

22 мая. Mossovetinfo.ru - В результате ЧП с обрушением лестничного марша в строящемся доме в новостройке жилого комплекса “Скандинавия” в Коммунарке поcтрадал рабочий. Он доставлен в больницу. Лестничный марш обрушился на уровне 9-го этажа.



Прокуратура проводит проверку исполнения требований градостроительного законодательства и законодательства об охране труда.



Напомним, что 11 мая в Коммунарке на одном из подъездов жилого дома обрушился массивный козырек. Только по счастливой случайности тогда не пострадали люди. По информации ИА "Моссовет" дом был сдан несколько лет назад. Инвестором-застройщиками этих объектов являются аффилированные кампании.