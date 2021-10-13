 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     14.10.2021 15:35

В суд направлено уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров» обвиняемых в убийствах москвичей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  прокуратуры  уголовное дело  суд  черные риэлторы  убийство 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров», обвиняемых в убийстве 7 москвичей, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Согласно версии следствия, с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступная группа в составе Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова, Эмина Салимова, Сурхая Гейдарова, Александра Аверкина, Махира Пашаева и Жанны Паршук совершила убийства семи москвичей, с целью завладения их квартирами для последующей перепродажи.

В качестве жертв выбирались одинокие пожилые граждане, злоупотребляющие алкоголем. Преступники входили к ним в доверие, завладевали документами на право собственности на квартиры и паспортами жертв. Далее преступники под различными предлогами вывозили своих жертв в Новгородскую область, где после совместного распития алкоголя убивали.

Ранее двое соучастников группы Пашаев и Паршук заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело в их отношении было выведено в отдельное производство, в 2021 году они были осуждены к длительным срокам заключения.

Оставшиеся пятеро фигурантов обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой. Дело передано для рассмотрения по существу в Новгородский областной суд.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
прокуратуры  уголовное дело  суд  черные риэлторы  убийство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:48 Другое Доллар упал до минимума с 27 июля 2020 года

16:36 Власть В Кремле не обсуждается вопрос новой пенсионной реформы - Песков

15:35 Происшествия В суд направлено уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров» обвиняемых в убийствах москвичей

13:56 Общество Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

13:43 В мире Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение еще с 9 странами

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru