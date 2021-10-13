Другие материалы
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Происшествия
14.10.2021, 15:35
В суд направлено уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров» обвиняемых в убийствах москвичей
14 октября. Mossovetinfo.ru — Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд у...
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Происшествия
13.10.2021, 17:35
Задержан молодой человек, стрелявший из страйкбольного ружья возле школы на юго-западе Москвы
13 октября. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали молодого человека, который открыл стрельбу из страйкболь...
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Происшествия
13.10.2021, 15:16
ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения
13 октября. Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности пресекла попытку контрабанды продукции военного назн...