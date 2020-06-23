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Происшествия     23.06.2020 14:35

В тоннеле на Новорижском шоссе произошел пожар, загорелся автомобиль

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Теги:  происшествия  Новорижское шоссе  пожар  пробка  затруднения движения 

23 июня. Mossovetinfo.ru – В тоннеле на Новорижском шоссе загорелся автомобиль Nissan Qashqai, сообщают пользователи соцсетей.

Из-за пожара в тоннеле остановлено движение транспорта, люди оказались фактически заперты. По громкоговорящей связи водителей просят оставить автомобили и покинуть тоннель.

Официально информации по данному происшествию пока нет.


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Карта места

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Теги: 
происшествия  Новорижское шоссе  пожар  пробка  затруднения движения 

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