23 июня. Mossovetinfo.ru – В тоннеле на Новорижском шоссе загорелся автомобиль Nissan Qashqai, сообщают пользователи соцсетей.



Из-за пожара в тоннеле остановлено движение транспорта, люди оказались фактически заперты. По громкоговорящей связи водителей просят оставить автомобили и покинуть тоннель.



Официально информации по данному происшествию пока нет.