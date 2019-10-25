25 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с выявлением случая заболевания домашнего животного бешенство, в московском районе Царицыно вводится карантин до 25 декабря, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках карантина на территории района запрещено проведение выставок собак и кошек, также запрещены торговля животными и вывоз животных за пределы района.
Контроль за обеспечением карантина возложен на Комитет ветеринарии Москвы.
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